Her er de foreslåtte til kulturprisen

Kultur

Onsdag gikk fristen ut for å levere inn forslag til vinnere av henholdsvis kulturpris, ildsjelpris og frivillighetspris i Levanger kommune. Kommunen har også ønsket forslag på vinnere av kulturstipend.

Kulturprisforslag

Det har kommet inn åtte forslag til kulturprisen: Bymuseet i Levanger, bidragsyterne bak Gårds og kulturhistorie på Nesset-bok, Levanger Musikkforening, Toralf Lund, Erling Neergård, Ann-Kristin Alstad Reinås, Malvin Torsvik og Aashild Bjørgum Øwre.

Levanger Musikkforening er foreslått åtte ganger. Musikkforeningen fyller 125 år, og markerte dette sist helg med konsert i Festiviteten.

En av forslagsstillerne, Liv Ohrvik Stamnes, skriver:

– Jeg håper at mange med meg applauderer Musikkforeningens stå-på-vilje gjennom 125 år, og at Kulturprisen 2017 tildeles Levanger Musikkforening. Denne foreningen med kulturbærere i Levanger kan ikke bli forbigått i 2017.

Ildsjelprisen

Det er også åtte ulike forslag på vinner av ildsjelpris: Ann Cathrin Fossum, Jens Kristensen, Sturla Lorås, Sverre Olav Matberg, Erling Neergård (foreslått to ganger), Ann-Kristin Alstad Reinås, Malvin Torsvik, og Jan Johnsen Aarvik.

Frivilligprisen

Det er tre forslag til vinner av frivilligpris: Solveig og Tore Haugan, Ingrun Lunnan, og Trygve Mokkelbost. Sistnevnte for sin utrettelig innsats for å rydde naturen for søppel.

Kulturstipend

Kommunen deler også ut et kulturstipend til personer fra Levanger kommune som har valgt å utdanne seg innen kultur. Stipendet skal brukes til utdannelse eller videreutvikling.

På kommunens hjemmeside sto det oppført kun en kandidat torsdag: Christina Fagerkind. Ifølge postlistene er også Paul Sirum foreslått.