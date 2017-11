Korsang, kaker og kaffe med Corevi

Kultur

Lørdag 4. november inviterer damene i Corevi, sammen med Skogn barne- og ungdomskor som syngende gjester, til korkafé.

–Som alltid byr disse to korene på et variert program. Vi slår et slag for større aktivitet og litt mer liv i sentrum av Levanger, og håper mange stikker innom, skriver Corevi i en pressemelding.

Corevi er et av korene som har lyktes med å øke sitt medlemstall de siste tre årene. I følge korets leder, Brit Flatås, har antall korister doblet seg og teller nå 38 aktive medlemmer.

–Føde for kropp og sjel

I Glassgården blir det loddsalg og mulighet til å kjøpe nystekt vaffel, kaffe og kaker.

–Glassgården i rådhuset er et flott sted for sang og musikk, og det er nok ikke tilfeldig at Corevi har valgt å dele sangen med publikum der. Tar du turen dit vil det nok bli føde både for kropp og sjel, skriver koret videre.