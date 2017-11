Lager film om finnkjerringa

Kultur

Da Midtnorsk Filmsenter denne uka offentliggjorde sine nyeste tildelinger av støtte til 13 trønderske filmprosjekt, var også en ny idé fra Marte Hallem med på lista: Den personlige dokumentaren «Finnkjerringa» - beskrevet som regissørens oppdagelse av at hun er skogfinne, en av fem minoriteter i Norge.

– I filmen får vi følge Martes reise inn i skogfinnenes kultur og historie. Hvorfor har dette blitt holdt skjult? Hvorfor snakker ingen om det? spørres det i filmbeskrivelsen.

Dramaturgisk grep

Støtten er på 100.000 kroner, en brøkdel av filmsenterets totale støtte denne høsten på 2,3 millioner kroner - altså fordelt på 13 ulike prosjekt.

– Jeg har vært fascinert av skogfinnene helt siden Sissel Hermann begynte å lage Veresspelet, og visste ikke at jeg selv hadde nære aner av skogfinsk slekt før etter at spelet så dagens lys, forteller Hallem i en kommentar om tildelingen på sin egen Facebook-side.

Hun poengterer at det viktigste med filmen ikke er at hun selv skal få drive slektsgranskning, men at folk skal forstå mer om dette folket som kom flyttende til Norge.

– Å bruke meg selv er en dramaturgisk måte å løse en dokumentar på, som er spennende og interessant, kunstnerisk sett.

Ingen spesialavtale

Dessuten - Hallem opplever at en del spør om hun har så mange gode kontakter, siden hun «får så mye tilskudd».

– Det er nok dessverre ikke slik. Det handler om hardt arbeid. De som gir penger er som regel smarte og erfarne folk, som ser hvis man tar for lett på søknader og prosesser.

Hallem har også fått spørsmål om hun «kan hjelpe til og fikse en søknad i full fart» med forventning om direktelinje til utbetaling.

– Om noen trenger tips, så gir jeg gjerne det, men igjen - man må jobbe mye og lenge med kultursøknader for at de skal bli gode. Jeg anbefaler Tindved med deres rådgivere her i Nord-Trøndelag.