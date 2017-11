Tar far og sønn Paus inn i kulturkirka på lørdag

Kultur

Verket av Marcus og Ole Paus ble urfremført i Sandefjord i 2014. Det er et norskspråklig kammer-rekviem for bass, klaver, harpe og guttesopran. Nå blir den for første gang fremført i Trøndelag av Knut Stiklestad, som verket er skrevet for.

Med seg har han Ellen Sejersted Bødtker på harpe, Stefan Ibsen Zlatanos på piano og Mathis Manger Winther – guttesopran.

Intim dødsmesse

Marcus Paus skriver om verket: «Målet har vært å skape en intimversjon av en dødsmesse, - skjørere, naknere og mer personlig enn forgjengerne innen genren. Å fornye rekviem-genren gjennom å avkle den, for derved å bringe den til en grad av enkelhet der dens budskap får nå oss på nye premisser.»Også det tekstlige reflekterer dette: De liturgiske tekstene er gjenkjennelig men nennsomt omdiktet, og er transportert fra et arkaisk latin over til en moderne, personlig norsk språkdrakt, samtidig som selve tonen i teksten har beveget seg fra svovelpreken til forsoning.»

Skrevet for Stiklestad

Verket føyer seg inn i en stadig voksende rekke stykker skrevet for Knut Stiklestads mektige røst og formidlingsevne Våren 2014 urfremførtes operaen «Eli Sjursdotter» under Vinterfestspill i Bergstaden, med Stiklestad i rollen som Sjur, og i 2013 gestaltet han tittelrollen i monodramaet «Læreren som ikke ble».

Tidligere har Paus også skrevet sanger for ham, bl.a. syklusen «Det vilde Kor», over dikt av Knut Hamsun, i 2009) .

Far og sønn Paus

Også far og sønn Paus har etterhvert opparbeidet en rikholdig liste over samarbeid. Særlig bør nevnes operaene «Heksene» (for Gloppen Musikkfest 2008) og «Askeladden» (for DNO&B), dessuten valg-operaen «Sangen om Norge» (for Oslo Operafestival 2009), foruten Marcus Paus' korverk over tekster av faren («Sangen om de glemte», 2006, «Sakte elsker tiden våre liv», 2005), og bidrag til farens plate «Avslutningen» (2013).

Konserten arrangeres av Levanger kulturkirke og er årets allehelgenskonsert som hvert år holdes samme helg som Allehelgensdag. I fjor ble Duruflés Requiem fremført med Levanger kantori og Maija Skille.