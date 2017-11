Fortsatt tid for etternølere

Kultur

Det er Aud Lien Sellæg i Kultar som kommer med siste-liten-henvendelsen før deadline for nok en utgave av adventsmagasinet Lilla.

Wow Medialab har gjort det til tradisjon å gi ut et gratismagasin idet vi nærmer oss julehøytiden, med ulike reportasjer og ikke minst en oversikt over alt som skjer i Verdal i adventstiden og i julen.

– Vi har fått inn over 30 arrangement så langt, men er redd for at det fortsatt mangler noen, sier Aud Lien Sellæg.

Alle typer arrangement av allmenn interesse i Verdal helt fra 24. november til 31. desember skal listes opp i magasinet.

– Skal du arrangere en juletrefest, konsert eller julemesse, så send inn så fort som mulig. Siste frist er onsdag 8. november, sier Aud Lien Sellæg.