Donerer fishølbingopenger som skal brukes til lekeapparat

Kultur

- Kjære sambygdinger, vømlinger og bingospillera, innleder Fishøle T.I.F. i en pressemelding.

Tradisjonen tro deler foreningen ut overskuddet fra årets Fishølbingo under Vømmølfestivalen. Foreningen har siden oppstarten delt ut ca 250 000 kr til lokale lag og foreninger. Dette er penger som har kommet både små og store til gode. I år har Fishøle T.I.F. valgt å glede bygda ved å donere pengene til et leke- og aktivitetsapparat i Moparken. Parken er under renovering.

- Dette vil komme alle barn og unge til nytte og glede i lang tid, skriver Fishøle, og varsller samtidig at de vil legge ut bilder på sin facebookside når lekeapparatet er på plass. Samtidig takker Fishøle T.I.F. sine støttespillere.

- Vi takker alle våre trofaste bingospillere som gjør det mulig for oss å holde på med det vi liker best, og gi et fortjent bidrag til noen i lokalsamfunnet. Måtte adventstid og vinterdvale gi nok en heidundrende bingoform fram til neste års Fishølbingo, heter det i pressemeldingen.