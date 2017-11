Lærer bort filmlaging på Falstadsenteret

Kultur

Har du lyst til å bli med på et todagers filmverksted for ungdom på Falstadsenteret må du skynde deg. Fristen går ut torsdag 16. november. Til sammen 20 ungdommer mellom 15- og 20 år kan få plass. Konseptet er blant annet kjent fra Filmbussen, som har besøkt Verdal ved flere anledninger tidligere.

Filmverkstedet arrangeres i samarbeid med den Oscar-nominerte filmregissøren Hallvar Witzø. Med veiledning fra Witzø og profesjonelle instruktører får ungdommene være med på å lage film fra bunnen; fra ide og manus til filmpremiere.

Kulturmøter

Filmverkstedet er en del av prosjektet «Kulturmøter». Målet med «Kulturmøter» er å skape en sosial arena for dialog mellom lokal ungdom og enslige mindreårige asylsøkere.

- Gjennom felles kreativt arbeid vil vi tilrettelegge for inkludering og relasjonsbygging på tvers av kulturell og språklig bakgrunn, sier Christian Wee.

Filmverkstedet er den andre satsningen i prosjektet. I mars i år arrangerte Falstadsenteret et tospråklig skriveverksted i samarbeid med forfatterne Asieh Amini og Ingrid Storholmen.

Tuba Atlantic

Filmregissør Hallvar Witzø er fra Leksvik. Han er utdannet på regilinjen ved Den norske filmskolen i Lillehammer. Han har vært prosjektleder og instruktør på Filmbussen og har dessuten erfaring fra TV-produksjoner for Sveriges Televisjon Drama i Stockholm og NRK. Hans film Tuba Atlantic var en av de nominerte filmene til Oscar for beste kortfilm for 2011.