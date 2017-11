Går fra to til ett julebord

Kultur

- Jeg vil ikke komme inn på noe antall, men vi er glad for at kommunen sa ja til denne løsningen, så dette mener vi uansett skal bli et flott arrangement for alle.

Det sier styreleder Bjørn Sivert Woll i Levanger Håndballklubb.

I dag har det gått ut mail til alle i Levanger kommune som har meldt seg på årets julebord.

De har nå fått melding om at arrangementet blir flyttet fra fredag 24. til lørdag 25. november.

Det har en stund gått rykter om at lørdagens julebord, med komikeren Rune Andersen som trekkplaster, hadde laber påmelding.

Nå blir det på mange måter bekreftet, i og med at de kommuneansatte nå skal være med å fylle opp lørdagens arrangement.

I følge Woll så vil det ikke bli ekstra kostnader for de ansatte i kommunen, og det betyr at de nå vil få gratis mat med et bedre underholdningstilbud enn de sikkert hadde sett for seg på forhånd.

I følge annonsen for LHK og Trønderhallens sitt julebord 25. november, så er prisen 895 kroner per person.