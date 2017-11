En hel natt på tog og timesvis i kø, men så fikk han endelig møte ham

Kultur

Søndag kveld tok Øystein Visth nattoget til Oslo for blant annet å få signert to Donald-bøker skrevet av Don Rosa. Han er den mest kjente tegneren og historieskriveren etter Carl Barks.

Kø og ny kø

Don Rosa er nå pensjonist, og det er 23 år siden han sist var her i landet.

Denne gangen gikk turen til Oslo og Bergen, og det var enorm interesse rundt besøket.

– Utenfor Outland i Kirkegata 23 i Oslo var det lang kø da jeg stilte meg opp klokken 14.23, forteller Visth.

Rosa skulle signere bøker mellom klokken 17 og 21 på kvelden.

– Etter en halvtime i kø var jeg så heldig at jeg stod langt nok fremme til å få meg en kølapp. Nummer 196 av 200 heldige, skulle det vise seg, sier den store Donald-fan'en fra Levanger.

Kort liten samtale

Med kølapp i hånd, kunne han ta halvannen time i Oslo sentrum før han måtte stille seg i en ny kø for å få treffe Don Rosa og få signert bøkene han hadde med seg.

– Det kom også mange uten kølapp til butikken for å kanskje være heldig likevel, forteller Øystein Visth.

Han var sikret nå, men måtte vente i over tre og en halv time før det endelig var hans tur til å møte Don Rosa. Men klokken 20.03, da skulle det endelig skje.

– Det var signering av maks to bøker per person, ellers hadde vi ikke blitt ferdige før langt om lenge. Men jeg fikk signert mine bøker og tatt en liten prat med ham. Vi diskuterte hvem som hadde den største tegneseriesamlingen. Rosa har en av de største i USA, sier Visth.

Eneste mulighet

To minutter med Don Rosa ble åpenbart et minne for livet. Bøkene er nok også blitt litt mer verdt etter dette.

– Det er vel tvilsomt om han kommer til Norge en annen gang, sier Øystein Visth.

Hva den store Donald-fan'en fra Levanger spiste i løpet av oppholdet i hovedstaden sier ikke historien noe om. Kanskje firkantegg? Eller i hvert fall noe stekt i smør fra margarinfabrikken. Men sannsynligvis ikke eplepai, for den hadde nok Guffen spist opp, og heller ikke sviskegrøt - som 176-671 fra B-Gjengen sikkert hadde stukket av med.

Men heldigvis slapp Øystein Visth å kjøre hele den lange vegen ned til Oslo i en Henda Hopalong Mark III med registreringsnummer 313. Eller å frakte nitroglyserin på humpete norske veger for firmaet Trippo transport...