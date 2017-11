En rørende og følelsesrik forestilling

Kultur

«Æ sa at du sa» er en forestilling som handler om de som må flykte fra krig og at hudfarger ikke gjør noen forskjeller.

Litt skummelt var det, men de klappet for det Skogningene satt musestille og fulgte med. Det var tydelig at «Æ sa at du sa» traff noe hos alle – om de var elever på seks år eller voksne lærere.

Hva synes du om forestillingen?

– Jeg synes den var veldig rørende og bra, sier Vegard Brustad, som går i 9. klasse ved Skogn barne- og ungdomsskole.

Hvilke følelser fikk du når du så den?

–Jeg fikk tunge følelser og ble litt rørt.

Magnus Haugen går i 8. klasse ved Skogn barne- og ungdomsskole.

Han synes at stykket de så fikk fram mye nyttig fra dagens miljø, og han syntes det var bra. Det var også veldig bra hvordan de legger fram dagens kulturer og miljø.

Magnus sier at han lærte mye om hvordan flyktninger har det. Stykket fikk han til å tenke på at ikke alle har det like bra her i verden, og at du må være glad for det du har.

Forestillingen sier litt om at det har ikke noe å si om du har en annen hudfarge eller har en annen religion, for du skal bli godtatt uansett.

Han tror at samfunnet vil blitt bedre hvis folk visste litt bedre om hvordan andre føler det og har det.

Forestillingen gjorde han veldig tankefull. Det var en veldig fin måte å få fram ulike tanker om innvandring og miljø.

Mye kan derfor tyde på at Magnus og klassekameratene forlot Frolhallen både med et stort smil om munnen, men også noen tanker om at det er viktig å bry seg om hverandre – uansett hvor vi kommer fra.

Sanders refleksjon

Selv synes jeg det var en veldig god forestilling. Det kom seg godt til hjertet, og det var bra at de lærte ungene at hudfarge og land sier ingenting at vi er de samme personene, bare ikke samme land og hudfarge.

Det sa også veldig mye om innvandring hvordan jenta kom seg til der hun er nå fordi hun måtte flytte på grunn av krig.

Min far kommer fra Bosnia, mens min mor er født og oppvokst Norge.

Min far kom flyttende fra Bosnia i forbindelse med krigen der i 1993. Da var han 24 år.

Han var stridsvognsjåfør i hæren, og fikk valget mellom å krige i Bosnia eller komme til Norge. Han kom til Norge med min onkel.

Etter noen måneder fant han min mor og de ble i lag.

I dag er det fred fordi krigen tok slutt 14. desember 1995.

Etter det har jeg og familien reist hver sommer og noen påske ferier nedover.

Mange ganger har vi kjørt bil, og det er en lang tur gjennom mange land.

Når jeg spør min far hvordan krigen var, så sier han bare at det var så fryktelig at han ikke vil snakke om det

Sander Isic og Henrik Mølnås

Utplasseringselever fra Skogn ungdomsskole