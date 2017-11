Stjernekamp-Adam åpner Olsok

Kultur

Amerikaneren gikk seirende ut av årets «Stjernekamp», og er nå fullbooket hele neste år. Et av stedene han stopper er Stiklestad, for å gjøre åpningskonserten under Olsokdagene.

Amerikaneren Adam Douglas har for lengst etablert seg i Norge som en av de aller ypperste soulstemmene, men det var ikke før han ble med på «Stjernekamp» at han ble et kjent navn for allmennheten. Gjennom ti uker konkurrerte Douglas mot ni andre artister i ulike sjangre i «Stjernekamp». I finalen sang han mot Didrik Solli-Tangen.

– Det kommer til å bli en kjempefin opplevelse i Borggården. Adam vil føye seg inn i rekken av gode artister som har gledet vårt publikum og bidratt til skikkelig god start på Olsokdagene. Dette gleder vi oss til, sier Turid Hofstad ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

P1-artist

Med sin singer/songwriter-bakgrunn fra USA, har Douglas spilt og samarbeidet med mange internasjonale storheter som Jon Bon Jovi, Larry Carlton, Robben Ford og Michael Landau. Også flere norske artister i toppsjiktet, som Marit Larsen, Frode Alnæs og Vidar Busk, har hatt den store gleden av å samarbeide med Adam. ”I May Never Learn”, ble sluppet i 2015. Fra samme album hadde han stor suksess med låta "I Once Was An Honest Guy", som blant annet ble listet på NRK P1.