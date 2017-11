Har du hørt om «Korpsrekruttene»?

Kultur

Korpsrekruttene er et prosjektbasert tilbud på aspirantnivå, med fire samlinger denne sesongen. Dette er i regi av Korpsforum Levanger, en interesseorganisasjon for korps i Levanger kommune. Samlingene er gratis for korpsmedlemmene da prosjektet har støtte fra Levanger kommune.

Det skal legges til rette slik at alle aspiranter får utfordringer tilpasset sitt nivå. Opplegget passer til alle som begynner på andre eller tredje år med sitt instrument.

På hver samling får aspirantene instruksjon, mat/drikke og musikalsk opplevelse med gode korpsvenner fra hele kommunen.

Den 18. november var det igjen tid for samling og denne gangen på Åsen, med Åsen Skolekorps som teknisk arrangør. Lena Sigrid Sten er musikalsk ansvarlig for «Korpsrekruttene» og vi møter også ulike gruppeinstruktører gjennom sesongen. På samlingen denne gangen var det Rasmus Iversen Seloter (slagverk) og Ole Johan Svendsen (treblås).

Det har nå vært to samlinger sesongen 2017-2018, og de to neste er lørdag 6. januar, hvor Levanger barne- og ungdomskorps er teknisk arrangør og lørdag 10. mars, med Ytterøy skolekorps som arrangør.

Ann-Kristin Alstad Reinås

Prosjektleder «Korpsrekruttene»