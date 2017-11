For to år siden fylte de kirken - nå blir det gjenhør

Kultur

–Det er ikke ofte at koret er i Nord-Trøndelag. Så vidt jeg vet er dette andre gang i regi av oss, så vi håper på fullsatt kirke når vi ønsker dem velkommen tilbake, skriver kantor i Levanger kirke, Erling Neergård i en pressemelding.

11. desember tar Det Norske Solistkor turen til Levanger kirke. Solistkoret ble grunnlagt i 1950 av Knut Nystedt og er et elitekor på internasjonalt nivå som holder konserter i Norge og utland, skriver Neergård. Koret består av profesjonelle solistsangere med blant andre Runa Hestad Jenssen fra Verdal. I desember holder de fire julekonserter og den første konserten blir i Levanger kirke.

–For to år siden gjestet Det Norske Solistkor Levanger da Levanger kulturkirke feiret hundreåret for komponisten Knut Nystedt. Det ble en forrykkende festkonsert med en fullsatt Levanger kirke. Koret og dirigent Grete Pedersen var svært begeistret for akustikken i kirka og har siden holdt kontakten med arrangør Levanger kulturkirke, skriver Neergård.

Nordiske julesanger

For et år siden ble det avtalt at solistkoret skulle komme tilbake for en julekonsert. Den er basert på solistkorets CD fra 2013 «RÓS – Songs of Christmas».

–RÓS er et norrønt ord for rose og fungerer som gjennomgangstema og symbol i konserten, som tar opp i seg julens mysterium; glede og håp. Repertoaret går helt tilbake til 1200-tallet, men det meste av konserten blir viet til nordiske julesanger og kjente folketoner, skriver kantoren.

Solistkoret har med seg flere kjente musikere denne kvelden, blant andre Rolf Lislevand på lutt, Mats Eilertsen på kontrabass og Gjermund Larsen på fiolin.

–Årets julekonsert i Oslo og fjorårets julekonserter ble utsolgt, så det kan være lurt å sikre seg en billett i god tid, skriver Neergård.