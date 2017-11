Fra krigen helt til 70-tallet stod kommunistene sterkt i Verdal

Kultur

Ukens onsdagstreff på Stiklestad Nasjonale Kultursenter har fått tittelen «Kommunistene i Verdal». I år er det hundre år siden den russiske revolusjonen, og det aktualiserer kommunismen ytterligere.

Kommunistpartiet i Verdal, eller Verdal Arbeiderparti av NKP som var det formelle navnet, hadde seks representanter i kommunestyret etter valget i 1945. Partiet var deretter godt representert i kommunens politiske ledelse helt frem til 1971.

– Kommunistpartiets solide stilling i lokalsamfunnet, og det at de holdt stand i så mange år under den kalde krigen, er et fenomen som er interessant både lokalt og nasjonalt, fastslår kommunikasjonssjef Jo Kristian Kvernland ved SNK.

Ikke minst skyldtes den sterke statusen at partiet i Verdal var representert av solide personligheter som nøt respekt langt utover partigrensene.

– Men hva var kommunistene i bygda egentlig opptatt av? Var det Moskva eller Verdal som var viktigst? Var de så farlige som mange ville ha det til? Dette er ting som Oddbjørn Nordseth kommer inn på, opplyser Kvernland.

Arrangementet er et samarbeid med Verdal historielag, og etter foredraget blir det kaffe og kake.