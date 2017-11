Anine og smånissene inntar Ekne

Kultur

Andreas Småli er en kjent figur for de med litt kjennskap til det lokale miljøet på de skrå bredder.

Han var sentral i ungdomslaget sine teateroppsetninger, inntil de for cirka fem år siden måtte legge inn årene på grunn av manglende interesse.

Det er faktisk enda lenger siden det var barneteater på Ekne, men nettopp derfor så gleder det teatermannen ekstra mye at i år kan de endelig invitere til nye forestillinger på Haugen forsamlingshus.

Julespillet «Anine og smånissene» står på menyen.

25 aktører

Andreas Småli er selvsagt regissør, og han skal holde styr på 25 barn både på og bak scenen når teppet går opp for premiere torsdag 30. november.

Det er barn fra 4. til 7. klasse i bygda som skal i ilden.

Da Innherred var innom en tur tidligere denne uka var det sangøving som sto på programmet for de mest sentrale aktørene.

Anine er en jente på cirka 10 år. Det er juleforberedelser i familien. Anine synes familien er altfor opptatt av materielle ting, og hun liker ikke alt kjøpepresset. Hun mener det viktigste er å ta var på hverandre og være sammen, og heller lage gavene selv.

Underveis i stykket så oppdager Anine nisser på låven, men når hun forteller dette, så blir hun mobbet av sin storesøster for det. Nisser finnes da ikke.

Vi skal ikke røpe noe mer, annet enn at oppdagelsen av nissene også bringer mobbetemaet på banen.

Har øvd lenge

Anine spilles av Simone Småli som selv er 11 år. Samme alder har også Mie Grønnesby, som skal spille slemme søster Karen.

Emma Gustad på 12 år, skal spille mor i stykket.

Jentene bedyrer at alt er under full kontroll, men vi lurer på om det ikke blir skummelt å huske all teksten med full sal.

Absolutt ikke. Tekstene sitter som klistret, så vi trenger ikke sufflør, sier de unge skuespillerne selvsikkert.

Selv om jentene har fått hovedrollen denne gang, så er Andreas Småli glad for at det er mange gutter med også.

Øvingene startet opp allerede i september, og selv om hovedrolleinnehaverne gir inntrykk av å ha full kontroll, så virket det som Andreas Småli og inspisient Kjersti Gustad synes det var greit at det fortsatt var litt tid igjen til premieredato.

Premiere på torsdag

Premiere er altså torsdag 30. november og forestillingen blir også vist fredag og søndag.

Det meldes at premieren begynner å bli utsolgt, men på bygdas lokalbutikk kan man forhåndskjøpe billetter til de to andre forestillingene.

Den blir en pause halvveis i den timelange forestillingen, slik at publikum kan får kjøpt seg både gløgg og pepperkaker for å spe på adventsstemningen, kan det også lokkes med fra Haugen forsamlingshus på Ekne.