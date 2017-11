Prestisjepris til «BiblioteKaren»

Kultur

- Karen Birgitte Borud, eller BiblioteKAREN som hun kaller seg selv, fremmer leselyst hos barn. Hun har fagkunnskap og evner å få med seg barna når hun fremfører teater eller leser høyt. Hun byr på seg selv, for eksempel med alveører, og møter barna på deres nivå. BiblioteKAREN reiser rundt med bokbussen til skoler og barnehager. Her kommer engasjementet til syne. Hun tok faktisk lastebillappen for selv å kunne kjøre!, skriver Norsk bibliotekforening i ei pressemelding.

- En ære

For andre år på rad er det nordtrønderne som stikker av med bibliotekforeningens pådriverpris. I fjor var det Anniken Bjørnes ved skolebiblioteket på Steinkjer videregående, i år er det Karen Birgitte Borud ved Verdal bibliotek.

- Gjett om vi er stolte! Det er en ære for alle oss i, ja, hele Verdal, å ha en barne- og ungdomsbibliotekar som får bibliotekenes pådriverpris. Det betyr at hun gjør et arbeid som har blitt lagt merke til, også utenfor kommunegrensene. Ja, i det ganske land, skriver biblioteksjef Bodil Brattbakk Breivikås til Innherred.

Pådriverprisen tildeles innovative ildsjeler som leder bibliotekfeltet videre.

- Borud er en ekte ildsjel. Hun brenner for en rekke saker, og er godt kjent i lokalmiljøet. I fjor arrangerte hun en fantasyfestival. Hun holdt innføringskurs i fantasy for voksne, og hadde en imponerende rekke forfattere på besøk. Hun har også bidratt sterkt til Verdals imponerende deltakelse i Sommerles-kampanjen. Hele 60 prosent av barna i aldersgruppen deltok, skriver foreningen.

Holder foredrag

Årets jury besto av Odd Letnes fra Bok og Bibliotek, Toril Åbotnes Iversen ved Oppdal folkebibliotek, Bjarte Bakken fra Foreningen !les og leder, og Anna Kathinka Dalland Evans fra Universitetet i Oslo.

- Juryen ser at Karen Birgitte Borud er en spennende ny stemme, og håper pådriverprisen vil være til inspirasjon for henne. Den kan gi henne muligheten til å nå bredere ut i bibliotekmiljøet. Pådriverprisen betyr at hun får dekket reise og opphold på Det 76. norske bibliotekmøte, hvor hun skal holde pådriverforedraget for opptil 500 deltakere, forteller juryen.