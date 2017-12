Arnulf Haga er lei av å høre om konger, karer og treller som tygger graut

Kultur

Eller i hvert fall ga de litt inspirasjon til gjengen som har tenkt å blåse liv i det såkalte «Sandnesspillet» igjen. Et stykke som ikke er vist på tjue år.

La seg inspirere av moderne serier

Sitatet ovenfor var ifølge Helgelands Blad starten på foredraget til Arnulf Haga, som fremhevet at selv om en oppsetting skal ha røtter i historien, så må publikum av i dag kunne kjenne seg igjen i problemstillingene til karakterene.

– Det skal handle om menneskene, og det er fint mulig å se til serier som Vikingane, The Vikings og Game of Thrones for inspirasjon, mente Haga.

Han poengterte også viktigheten av å få med unge folk hvis det skal bli bra.

Med i reisefølget fra Verdal var også hans gode kollega Roar Tromsdal. Han snakket om hvor mye frivilligheten betyr når det settes opp spill i regionene.

– Det er mange grunner til at Spelet om Heilag Olav har overlevd i 60 år, men det hadde aldri gått om man ikke hadde frivillige som hjalp til, fastslo Tromsdal.

Trivsel i frivilligheten

Han dro frem en undersøkelse som viser at nesten åtte av ti som blir spurt sier at de engasjerer seg på grunn av det sosiale.

– Det viser hvor viktig det er å gjøre frivillighetsarbeidet til en sosial arena, og få et sosialt miljø rundt jobben, sa Roar Tromsdal ifølge Helgelands Blad.

Så gjenstår det å se hva mer helgelendingene og initiativtakerne Torolvstein og Fyret fikk ut av møtet med de to meget dyktige verdalingene, og om Sandnesspillet blir å se på arrangementskalenderen de neste årene.