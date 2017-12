Nesten utsolgt

Kultur

Kevin Hovdahl Holmli melder om formidabelt salg på sine to førjulskonserter «Julenatt med Kevin Hovdahl Holmli og gjester» den 10. desember i Stiklestad Kirke.

Det var i utgangspunktet planlagt bare én konsert denne dagen, men det ble raskt behov for en ekstrakonsert samme kveld.

– I 2016 ble konserten også utsolgt, men da var det ikke noen mulighet for å sette opp en ekstrakonsert. Det har vi tatt høyde for i år. Nytt av året er at det er plassbilletter i kirka og folk har derfor vært tidlig ute med å sikre seg gode plasser. Nå vil vi selge de plassene vi har igjen på galleriet og på klappstoler i inngangen, skriver Holmli i en pressemelding.