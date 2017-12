Verdal musikkorps vil gi julestemning

Kultur

Søndag 10. desember inviterer musikkorpset til julekonsert i storsalen på Tindved. Korpset består i dag av femten i hovedkorpset, tjue på drill og totalt åtte aspiranter.

På konserten førstkommende helg vil publikum få servert både tradisjonell julemusikk, og litt andre sanger underveis.

–Det blir alt fra «Believe» fra polarekspressen til «Jon Blund». Totalt 21 sanger på programmet, forteler leder Robert Berg Molde i Verdal musikkorps.

Han ønsker samtidig å rette en oppfordring til alle musikkglade der ute om å bli med i korpset.

–Vi er jo et lite korps og ønsker oss veldig nye medlemmer. Å spille i korps er sosialt, vi er på turer og holder konserter. Og så lærer man å spille instrument. Det kan være et alternativ for dem som ønsker andre fritidstilbud enn idrett, sier Berg Molde, som også benytter anledningen til å understreke at de har et godt samarbeid med kulturskolen i Verdal.