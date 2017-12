Dagne mottok kunststipend

Kultur

Onsdag kveld mottok tre unge nordtrøndere kunststipend. En av dem var Dagne Aurora Karevoll fra Levanger.

Visuell kunst

Dagne, som er født og oppvokst i Levanger, er en billedkunstner innen feltet tegning. Hun har en Mastergrad i kunstfag og en Bacehlorgrad i kunstfag og grafikk (begge fra Kunsthøgskolen i Oslo, journ.anm.).

Juryens begrunnelse var følgende:

«Dagne Aurora Karevoll er født og oppvokst i Levanger. Hun er en billedkunster innen feltet tegning, som bruker det enkle redskapet blyant til å skape komplekse verdener. Hun har en Mastergrad i kunstfag og en Bachelorgrad i kunstfag og grafikk, begge fra Kunsthøgskolen i Oslo.

Naturen er ofte et utgangspunkt for hennes arbeider, sett gjennom et samfunnskritiskblikk hvor et ønske om ubegrenset vekst truer naturen. Hun ser på landskap som inviterer til fascinasjon og forestilling, blandet med en uvelkommen følelse av stedstap – da mye av det vi kan oppleve nå vil være midlertidig. Hun presentere disse ideene gjennom fragmenterte og surrealistiske landskap, med en uro under den visuelt tiltrekkende naturen.

Dagne er aktiv nasjonalt og internasjonalt, og har deltatt på den internasjonale tegneutstillingen Anonyme Zeichner som ble vist i Tyskland og Italia, og i gruppeutstillingen Drawings for the future i Vienna. Hun har også samarbeidet med den danske fotokunstneren Ragne Sigmond, og dette prosjektet har blitt vist ved to gallerier i Danmark. I Norge har hun de siste årene presentert verk i Kongsberg, Åsgårdstrand, Stiklestad, og deltatt i Trøndelagutstillingen i Trondheim og Namsos.»

Kunststipendet rettes imot unge kunstnere i alderen 20-35 år med høyere kunst eller kulturutdanning, eller som har fått nasjonal eller internasjonal anerkjennelse.