Disse artistene inntar Trønderhallen på nyåret

Kultur

Konseptet startet som en ellevill idé av initiativtakerne Sissel Jakobsen Jørstad og Ole R. Jørstad i 2016. Etter hvert stiftet de selskapet K4 Kultur,og begynte planleggingen med å skulle samle lokale artister med nasjonalt og internasjonalt anerkjente navn til en helaftens konsertkveld.

Med 963 løste billetter og artister i toppform sørget arrangørene for at vårens arrangement praktisk talt gikk som en drøm. Publikum fikk da oppleve Sigurd Skogmo, Eir Inderhaug, Eirik Hegdal, Gjermund Larsen, Einar Olav Larsen, Ola Marius Ryan, Peer Taraldsen, Hans Jørgen Støp, Solveig Salthammer Kolaaas, Charlotte Audestad, og Trondheimssolistene, som bidro under hele konserten. Kvelden ble ledet av konferansierene Marte Hallem og Erling Dahl jr.

– Dette er helt enormt Drømmeaften 2017 gikk som en drøm. Neste års oppfølger er allerede under full planlegging.

Gjenhør med TrondheimSolistene

3. mars er det tid for en ny konsertkveld, og arrangørene la onsdag ut billetter for salg. TrondheimSolistene blir nok en gang husbandet som skal være grunnmuren i konsertopplevelsen.

- Vi tror de vil skape nye store øyeblikk i Trønderhallen sammen med TrondheimSolistene sin nye kunstneriske leder, Geir Inge Lotsberg, skriver arrangørene i en pressemelding.

Av artister kommer flere av de som var med i fjor, blant annet Eir, som har vært fast solist i operaen i Nurnberg og Deutche Oper am Rhein i flere år.



- Eir tok Trønderhallen sitt publikum med storm under forrige DrømmeAften, og vi gleder oss til å ha henne med oss også denne gang, skriver de.

Andre som var med i fjor og som kommer igjen på nyåret er Ola Marius Ryan og Brødrene Larsen.

- Fjorårets publikum ble også meget begeistret over Ola Marius Ryan, og det har kommet sterke ønsker om at han på nytt må fylle Trønderhallen med sin vakre stemme.

- Samspillet mellom TrondheimSolistene og Brødrene Larsen skapte en elektrisk stemning forrige gang.

Nye headlinere

Blant årets nye headlinere kan arrangørene nevne Stephen Brandt-Hansen, som spilte Jesus i Trønderlag Teater sin oppsetning av Jesus Christ Superstar, men som fikk sitt store nasjonale gjennombrudd i 2006 da han ble nummer to i NRK sin store talentkonkurranse, ”Kjempesjansen”. Operasangeren Maija Skille er godt kjent blant folk på Innherred og har et repertoar som spenner fra Zita i Gianni Schicchi og Polinesso i Ariodante til Mrs Lovett i Sweeney Todd.

- Kanskje viser hun smakebiter fra hele sitt repertoar i Trønderhallen?, spør arrangørene.

En annen nykommer på Drømmeaften er Tora Dahle Aagård, som er frontfigur i rockebandet TORA, tidligere er kjent som Bad Influence.

- Hun hadde en av hovedrollene i Verdal Teaterlag sin store suksess ”Vinsjan på Kaia”, og har med sitt band gjestet mange festivaler, som Steinkjerfestivalen og Inderøyfest, skriver de i pressemeldingen.

Arrangørene kan ellers røpe at de har en overraskelse på lur, en ung og lovende artist som skal opptre sammen med husbandet. Kvelden blir som i vår ledet av konferansierene Marte Hallem og Erling Dahl jr.