Jula har inntatt Fenka

Kultur

Galleri Fenka i Levanger har nå en egen juleutstilling, hvor over 50 kunstnere og brukskunstnere er representert.

- Variasjon er stor i både uttrykk, teknikk og pris, skriver gallerist Elisabeth Ben Riala i en pressemelding til Innherred.

Hun forteller videre at de ønsker at mangfoldet i galleriet skal komme frem i denne perioden, slik at mange får anledning til å gjøre seg kjent med kunsten til deres faste kunstnere.

Det blir ytterligere julestemning i lokalene i Kirkegata når galleriet for første gang skal ha juletre på plass.

- Nå ønsker vi hjelp til å pynte det. Vi inviterer derfor til juleverksted. Vi har utstyret stående hver dag, så det er bare å komme å lage for de som har lyst. Klipping, liming, bretting, gløgg og pepperkaker. Ønsker noen å komme å spille eller synge, så har vi piano og mikrofon, og storkoser oss med musikk, opplyser Riala.