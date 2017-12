Nå har nissen flyttet inn i barnehagen

Kultur

I det over 100 år gamle huset som Hegle barnehage holder til romsteres det på loftet og nysgjerrige barn lurer fælt på hva som skjer.

- I barnehagen pakkes alt av julestress og julepress langt bort, for vi ønsker å bruke førjulstiden på å gi barna god, gammeldags julemagi, skriver styrer Linda Johannessen i en mail til Innherred.

På loftet deres har julenissen og julealven Alver nå for alvor flyttet inn. Dette er et område som barna vanligvis ikke har tilgang til, noe som har gitt de ansatte mulighet til å innrede det som et skikkelig nissehjem med tilhørende verksted.

- At barna har hørt romstering ovenfra mens vi ansatte har jobbet med dette prosjektet har bare styrket troen på at nissen virkelig har flyttet inn, skriver Johannessen.

Barnehagen begynte med forberedelsene til jul allerede i november med julebaking og verksted. I tillegg fikk barna plutselig se nisseklær som hang ute til tørk.

- Forklaringen var at klærne hans behøvde en vask fordi han hadde reist langt for å komme til Hegle. Allerede her har vi begynt å skape et univers for barna fylt med undring og magi, skriver Johannessen.

I hele desember skal barnehagen ha ulike aktiviteter knyttet til dette nisseloftet. De har drama som satsningsområde og har derfor skapt ulike karakterer som barna møter gjennom året.

- Ved bruk av lyssetting, rekvisitter og kostymer er tanken vår å knytte sammen juletradisjoner, historie og fantasi til en positiv førjulsopplevelse i tråd med forskrift om rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, skriver styreren.