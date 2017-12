Synger jula inn i Levanger

Kultur

"Vi synger jula inn", som ble startet av Levanger kristne råd, har blitt gjennomført i mange år i Levanger. Musiker Øivind Berg er leder for arrangementet - og samler her sang-og musikkkrefter fra de forskjellige menighetene, for å komme sammen og synge julens budskap.

- Inntrykket vi sitter igjen med etter alle disse årene er at det er utrolig mange dyktige sangere og musikere i Levangers mange menigheter, skriver berg i en mail til Innherred.

Søndag 10. desember er det klart for en ny samling i Levanger kirke. De siste fire årene har arrangementet også foregått i Stiklestad kirke i Verdal, også der med deltakelse fra byens menighetsliv. "Vi synger jula inn" går av stabelen der den 16. desember.

- Jeg håper at folk vil ta seg tid ti å komme i kirkene disse dagene. Oppleve den gode fellessangen, og det glade budskapet forkynt gjennom nydelige sanger og flott musikk, skriver Berg.

Han forteller videre at det alltid har vært gratis å komme inn på disse arrangementene, men at man får, dersom man har anledning til det, gi en julegave til en organisasjon som hjelper mennesker i nød.

- I år er det Partners, og deres arbeid blant flyktningene i Rohingya-folket som skal få denne gaven, opplyser musikeren.