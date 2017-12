71 stjerner på Sykehuset Levanger

Kultur

Du la kanskje merke til dem i fjor, julestjernene som var plassert ute i avdelingene på sykehuset i Levanger. Stjerneaksjonen ble gjennomført for første gang i 2013, og for en uke siden startet årets aksjon.

- Stjerneaksjonen handler om å gi håp og varme. Ved å gi en gave til kreftforskning, kan man samtidig velge å sende en stjerne til et valgfritt sykehus - til glede for de som må tilbringe julen der, sier distriktssjef Eva Faanes i Kreftforeningen.

Pengene til forskning

Hvis du velger å gi en gave på valgfritt beløp til kreftforskning, så henger Kreftforeningen opp en stjerne på sykehuset du velger.

- Dessverre er det ikke alle som får feire jul hjemme med kjente og kjære. Denne aksjonen skal vise at det er noen som tenker på dem. Ingen skal føle seg alene. Du viser omtanke og gir glede ved å sende en stjerne til de som må tilbringe julen på sykehus, i tillegg til å gi håp ved å støtte kreftforskning. Slik får vi flere hjem til jul, til nyttår og alle andre dager i året, sier Faanes.

65 sykehus deltar

Det er femte året Kreftforeningen gjennomfører aksjonen som de i år håper skal bringe inn 3 millioner kroner. 65 sykehuset over hele landet er med på dugnaden med å henge opp tusenvis av stjerner

- Vi er svært takknemlige for at sykehusene er med på dette. Uten dem hadde ikke dette gått, sier Faanes. I fjor ga nordmenn 7500 stjerner. Blant disse ble 107 stjerner gitt spesielt til Sykehuset Levanger. Allerede i år, etter at aksjonen har pågått i en uke, har 71 stjerner blitt gitt til Sykehuset Levanger.

Kreftforeningen legger til rette for at så mange stjerner som mulig henges opp, men det er til syvende og sist sykehusene selv som avgjør hvor og hvor mange stjerner de har muligheten til å henge opp. Julestjernene på sykehusene er først og fremst symboler på at andre har tenkt på de som må tilbringe julen på sykehus.