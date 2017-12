Kveldskoret bygger broer mellom Levanger og Kenya

Kultur

Norge er ett av de landene som kommer å hjelpe, når du trenger hjelp. For eksempel, da Armenia i 1988 fikk det katastrofale jordskjelvet, var Norge en av de første som kom for å hjelpe oss. Norge bygde et stort sykehus og boliger til de som hadde mistet alt. I 1915 da armenere opplevde folkemord, mange av Norges sønner og døtre, som Fridtjof Nansens og Bodil Bjørk reddet tusenvis av armenske liv. Ingen enn annet land har gjort så mye for oss som Norge.

Vi kommer aldri å glemme det. I dag også hjelper Norge folk i hele verden. Hvorfor gjør nordmenn og Norge dette?

–Jeg tror det er en historisk tradisjon. Norge var et fattig land. Jeg tror det har litt å gjøre med rett og slett det vi kaller kristen etikk og moral. Dette har noe med at nøysomhet og protestantisme legger vekt på at man skal hjelpe andre, sa en gang Norges statsminister Erna Solberg i intervju med Nordlig Regnbue.

Ja, det er sant, og vi -hundretusenvis flyktninger kan bevise dette. Fra et liv full av skuffelse, krig og sult, reddet Norge livet vårt. Fra frykt, beskyttet Norge oss. Da vi kom til landet, kledde Norge oss. Da vi var sulten, mattet Norge oss … Her i Norge lever vi i trygghet. Og i dag allerede er det vår tur å hjelpe de andre som trenger det.

Det kom så mange folk for å støtte foreldreløse jenter i vennskapsby.

Og det var ingen tilfeldighet at det var nemlig Kveldskoret, som består av innvandrere i Levanger arrangerte veldedighetskonsert Thanksgiving day dagen på Staup.

Det var en kjempehyggelig overraskelse at det kom så mange folk for å høre på fin musikk og støtte foreldreløse jenter i vennskapsby Homa – Lima i Kenya.

-Vi har mye for å takke for vi som bor i Norge, men samtidig setter det krav til oss slik at vi ikke glemmer at det er mange som ikke har det så godt som oss, blant annet sa Toril Leirset, Levanger Voksenopplæring legendariske tidligere rektor. – I dag er det tre sangere og musikkgrupper som merker solidaritet med foreldreløse jenter i Kenya slik at de kan får en bedre hverdag. Slik bygger kulturlivet i Levanger solidaritetsbro til Homa Lime.

Etterpå tok ordet Tor Ole Ree som fortalte mer om Homa Lime og hvordan dette solidaritetsarbeidet blir driftet.

Levangers og Verdals søster by i Afrika

Vennskapsgruppa Levanger/Verdal – Homa Lime, Kenya ble etablert for mange år siden. I Vennskapsgruppa sitter deltakere i de siste årene kulturutvekslingsprosjekt. Gjennom gjensidige besøk fra deltakerkommunene inviteres voksne kulturarbeidere fra lag og foreninger innen det frivillige kulturliv til å delta i dette prosjektet.

Det bor ca 5000 mennesker i Homa Lime, og de fleste livnærer seg som bønder og fiskere.

Vennskapsgruppen som dro til Homa Lime i år var hentet fra forskjellige deler av det lokale kulturlivet (musikk og teater) i Levanger\Verdal og fra innvandrerundervisningen på Verdal.

Dette er et prosjekt som det må søkes om til NORAD hvert år. Her er det mulig for frivillige kulturarbeidere å bli med på en annerledes, spennende og tankevekkende kulturopplevelse! Vennskapsgruppen fra Norge ble tatt veldig godt imot, og det ble holdt en formell velkomst med flere kulturelle innslag.

Elevene fra 1.-4. klasse har musikk, sang og danseundervisning to hele dager i løpet av skole- uka, og imponerte stort med kraftfull sang og dans i fargerike drakter.

Kveldskoret var utmerket som vanlig

Konserten startet med Kveldskoret som er en verden i miniatyr. For noen uker siden sto det på forsiden i Tronder-Avisa: «Talentfulle Kveldskor tok Kimen med storm!». Det blir spennende å se om koret går videre i Norske talenter.

Beklager, når det handler om Kveldskoret kan jeg ikke være objektiv. Fordi jeg har massevis av grunner for dette. Fordi Kveldskoret er vår stemme i Norge. Fordi jeg kjenner og liker alle de som startet og driver koret. Fordi sangene deres er full av følelse, kjærlighet og lengsel.

Fordi når Kveldskoret synger den lydes som hymne for vennskap. Jeg er sikkert at når Kveldskoret synger kommer englene å høre.

Kveldskoret var utmerket som vanlig. Og da de avsluttet med Elias sang, merket jeg tåre på flyktningenes øyne … Æ e lei av å være en flyktning.

Uten tvil Levanger musikkforening er høykvalitetsorkester!

Levanger musikkforening er en veteran i Levangers kulturhistorie. Den har eksistert i 125 år!

Vi er så heldig og så takknemlige at de var med i denne konserten. Uten tvil Levanger musikkforening er høykvalitets-orkester!

I pausen fikk folk mulighet til å smake utlendings mat, kaffe og kaker som Kveldskoret har laga. Og i tillegg var det loddsalg med mange forskjellige premier. Gavene er gitt av handelsstanden i Levanger og av medlemmene i Kveldskoret. Og alle inntektene gikk til foreldreløse jenter i Homa-Lime.

Etter pausen det var Corevi sin tur å begeistre oss. Corevi er etter forholdene et ungt kor, men de leverer alltid flotte korsanger og har samarbeidet med Kveldskoret ved flere anledninger. Det var så fint at damene i Corevi er denne kvelden med på å hjelpe unge søstre i Kenya. Solidaritet mellom kvinner har alltid vært en viktig del av solidaritetsbegrepet.

Damer fra Corevi avslutet vakkert med «The day after tomorrow».

Dette sjokkerer meg hver eneste gang. Levanger en liten by, men vår lille Levanger har så mange orkestrer, kor og musikkgrupper. Og en er flinke enn de andre!

Hipp-hipp hurra for Levanger!

Musikk skaper glede, kameratskap og livsglede

Til slutt takket Toril dirigentene Trond Kolås og Eva Marie Meådal.

-Vi har en liten smakebit til de gjestekorene som takk for at dere ville dele musikalske opplevelser med oss, sa hun og fortsett. – Tenk at sang og musikk kan bygge en bru mellom Levanger og Kenya. Musikk skaper glede, kameratskap og livsglede!

Tusen takk for støtten til Homa Lime i Kenya! Vi fikk inn nesten tjue tusen kroner som skal dekke utgifter til skolegang for jenter i landsbyen. Tusen takk til Levanger musikkforening og Corevi for en flott konsert og trivelig kveld sammen, sa Kveldskoret dirigentene Liv Kolstad og Janniken Sandnesmo. -Vi i Kveldskoret vil takke så mye for samarbeidet og fin korpsmusikk! En vellykket kveld på alle vis.

PS. Under pausen var det loddsalg, og vi vil gjerne takke Hageland Levanger, Blomstresenteret Skogen. Kitch'n, Vita, Skaperglede, Bik Bok, Cubus, Life, Boots Apotek, Meny og Kveldskorets medlemmer for premiene.