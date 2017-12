Teater-Patrik lager familiemusikal om Olav den Heldige

Kultur

20. juli 2018 er det premiere på trilogien «Olav den Heldige og Ranes hemmelighet» i Landeparken i Sarpsborg.

Men allerede 13. januar inviterer Patrik Stenseth til informasjonsmøte om å starte et eget teaterlag i Sarpsborg, etter inspirasjon fra Verdal.

– Jeg bodde tre år i Verdal, rett ved Stiklestad, og har opplevd engasjementet rundt Spelet på nært hold. Teaterlaget har virkelig vernet om spelarven og spelkulturen der oppe, sier Stenseth til Sarpsborg Arbeiderblad.

Berømmer Verdal

Han er imponert over at nærmere ett tusen mennesker i en rekke ulike laug ordner med sminke, kostymer, statister og alt mulig rundt Spelet om Heilag Olav.

– De skaper et eget samfunn rundt Spelet om sommeren, og lager dessuten egne forestillinger på andre tider av året, fremhever han overfor avisa i Østfold.

Stenseths egen nye forestilling fra olavsuniverset er en videreføring av de tidligere oppsettingene Olav den Heldige og lykkesverdet (som også er vist under Olsokdagene på Stiklestad) og Olav den Heldige - Genesis fra i fjor.

– Vi skal skrive hele trilogien ferdig, og første del vises altså på Lækkert i Landeparken til sommeren, sier Stenseth til Sarpsborg Arbeiderblad.

Eventyrlig og morsomt

Om forestillingen forteller Patrik Stenseth at publikum tas med inn i et eventyrunivers med en mer episk fortellerstil.

– En familiemusikal for de som liker å le seg i hjel, heter det videre på omtalen på billettsalgssiden.

– Vi er i år 995. Kristendommen har for alvor gjort sitt inntog i Europa, og den norrøne mytologien står for fall. Samtidig fødes det en liten gutt på Ringerike. Rane den Vise får et syn som vil forandre alt. Forestillingen blander sagahistorien om en av Norges viktigste konger med den norrøne mytologien. Ti år gamle Olav må overvinne fortiden og seg selv, og ikke minst de norrøne gudene, som desperat frykter for sin posisjon som gjeldende tro i Norge. De vill for alt i verden stoppe Olav når Odin får innblikk i Ranes hemmelighet, og forstår hvilke krefter som virkelig bor i den ukronede kongen.