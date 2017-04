Andre april hadde Kveldskoret ved voksenopplæringen på Staup i samarbeid med musikkstudenter ved Universitetet Nord konsert på Røstad. Nei og nei, for en fin konsert! Den synger litt i meg fortsatt, og jeg tenker på den med stor glede.

Sjelden hører man et kor med en så smittende energi, entusiasme og sangglede! Sjelden ser man så mange ulike nasjonaliteter synge sammen som i Kveldskoret! Det må jo bare bli bra med så mange unge, sterke og flotte kvinne- og mannsstemmer på en gang – i tillegg til dyktige faglige medspillere på arrangørsida.

Innslagene i programmet var utrolig fengende, men også rørende i sitt uttrykk, noe som gjorde konserten variert og morsom – i tillegg til variasjonene i bruk av ( modige!) solister og akkompagnatører. Pianoakkompagnementet til et par av sangene klang ekstra vart og fint sammen med kor, solister og resten av musikerne – som på imponerende vis hadde stilt opp som frivillige for Kveldskoret gjennom hele øvingsperioden.

Ikke minst gjorde entusiasmen til den unge korlederen inntrykk når han avslutningsvis fortalte litt om samarbeidet mellom Kveldskoret og musikkstudentene på Universitetet Nord. Alle har nok mye å takke ham for – evnen til å inspirere, holde gløden oppe gjennom de mange kveldsøvingene, stå på-viljen og troen på å lykkes.

For det gjorde Kveldskoret og deres gode hjelpere! Medlemmene i koret har nok sunget seg til nye vennskap både i og utenfor koret og til kjente og ukjente hjerter hos de av oss fra lokalmiljøet som var til stede. Musikkstudentene har sikkert fått med seg verdifull praksis og erfaring til bruk videre. Men først og fremst har de stått i spissen for et helt unikt integreringstiltak som både de og Kveldskoret har all grunn til å være stolte av. Kommunen vår også!

Vi kan bare håpe på at det blir flere slike konserter. Med bedre kunngjøring vil det også være behov for større lokaler og flere av de gode, hjemmebakte kakene!

Aase Folkvord

Mange nordmenn har noe å lære der, meg selv inkludert

Jeg valgte kveldskoret fordi jeg hadde hørt kun positive ting om dem. Og fordi jeg aldri hadde jobbet med kor, og så på det som en personlig utfordring.

På forhånd trodde jeg at Kveldskoret var som et hvilket som helst kor, men jeg ble kraftig motbevist allerede ved første øving. I dette koret finnes det en sangglede, et smittende humør og et livsmot jeg aldri har opplevd maken til. I tillegg er det stappfullt av knakende flotte mennesker, og det gjør jobben som dirigent mye lettere.

Det som overrasket meg aller mest var sanggleden de hadde, og ikke minst kvaliteten på sangerne. Kveldskoret har et enormt potensial.

Selv om det var sangen som var i fokus har vi snakket sammen før, mellom og etter øvingene om alt mulig mellom himmel og jord. Praten har dreid seg universelle temaer som fotball, musikk og sosiale forhold.

Om jeg skal trekke ut en ting må det være at mennesker som de vi har jobbet med i Kveldskoret er store ressurspersoner som samfunnet lokalt og nasjonalt burde ta skikkelig godt vare på. Kveldskoret er i mine øyne et godt eksempel på et tilbud som hjelper og som gir livsglede til mennesker som fortjener det.

Om nordmenn kan lære noe av innvandrere som de i Kveldskoret, så må det være å sette pris på de små ting i livet og ikke klage over bagateller som ikke betyr noe i det store bildet. Mange nordmenn har noe å lære der, meg selv inkludert.

Øystein Solenes Vold

Student ved Nord Universitet

Det beste av alt!

Vi møtes i musikken, og nye vennskap oppstår!

For fem år på rad har vi i Kveldskoret vært så hyggelige å ha musikkstudenter fra Nord Universitet i praksis. Det er alltid like hyggelige, lærerikt og givende.

Vi har vært sammen siden januar, og etter mange uker med jobbing og øving sammen var det veldig artig å presentere sangene for et engasjert publikum.

Tusen takk for fine opplevelser og godt arbeid. Vi kommer til å savne dere! Nye vennskap oppstår når vi møtes i musikken. Det er det beste av alt!

Tusen takk til flotte og flinke studenter!

Kveldskoret