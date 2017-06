Neida, jeg snakker verken om Thomas-toget eller Sesam stasjon. Dette handler om 17. mai-toget. I år fant politiet ut at kjøretøy skulle bort fra togene både i Verdal og Levanger. Trafikksikker kommune, må vite. Men er det nå så mye farligere med saktegående kjøretøy i et 17. mai-tog enn bilene som suser forbi langt over fartsgrensen i boligfeltene rundt omkring, som politiet sjelden får gjort noe med?

Joda, korps er viktigere enn bil på 17. mai. Men nå har det nå en gang vært en tradisjon med russebiler, brannbiler og noen andre kjøretøy i toget. I 2015 fikk dødssyke Sindre sitt siste store ønske oppfylt - å være med en russebil i toget. Apropos korps - i 2011 bestod korpset i Garnes av en kassebil med stereoanlegg.

Hva blir det neste? Forbud mot faner, i tilfelle de skulle ramle ned i hodet på noen? Forbud mot fløyter og blåsetuter, i fall noen skulle være overfølsomme mot sterke lyder? Forbud mot gassballonger, i tilfelle inhalering eller av miljøvernhensyn? Forbud mot pølser og is, på grunn av nedslående funn om folkehelse i HUNT4? Eller kanskje forbud mot sko, for å hindre slitasje i Nordgata når den endelig er ferdig renovert - eventuelt blåtrekk med tanke på mindre behov for gatefeiing.

Det tryggeste er nok som en kollega av meg overhørte fra en kjent skikkelse i Verdals arrangementsliv: Vis 17. mai-toget fra et tidligere år på storskjerm i Folkeparken. Det finnes nok opptak både fra Verdal og Levanger. Sistnevnte kan vise det på torvet, i Trønderhallen eller kanskje på Moan, der de vet alt om sikkerhet rundt arrangement.

Med Nokas i døra bør 17. mai-feiringen være i trygge hender.

Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud. Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ud. Hipp, hipp!