Pakket og klart til Annerledes jul

Verdal frivilligsentral sørger tradisjonen tro for Annerledes jul også i år. I fjor kom det 163 gjester, i alderen tre måneder til 97 år. Mottoet er at ingen er for god, og ingen er for dårlig til å være med på julefesten.

I år serveres det risengrynsgrøt, kyllingfilet, ribbe med tilbehør og julekaker og kaffe.

– Vi har 120 påmeldte allerede, og det kommer nok en god del flere på dagen. Selv om vi gjerne tar i mot påmelding, er det ikke noe i vegen for å komme uanmeldt, sier leder for Verdal frivilligsentral, Hege Anita Austad.

Omvendt julekalender

Tidligere denne uka fikk hun besøk på frivilligsentralen av førskolegruppa fra Reinsholm barnehage. De hadde med seg en stor eske med julegaver som de gir til arrangementet.

I adventstida har de hatt «omvendt julekalender» der barna har gitt i stedet for å få. Hvert barn har tatt med seg en ting de kan gi bort til noen som trenger en oppmuntring i form av en gave til jul.

Barna avslører at pakkene inneholder ting som passer jevnaldrende med dem. Blant det som heldige mottakere får er storlego, kosebamser og en leketraktor. Barna ble bedt om å ta med en gave i barnehagen, som først ble pakket opp der samtidig som giveren fikk i oppgave å fortelle litt om gjenstanden han eller hun vil gi bort. Deretter ble gaven pakket inn på nytt og lagt i den store julegaveesken som blir tatt med bort på Arken på ettermiddagen lille julaften.

Mellom klokken 14 og 17 står bordet dekket, og innimellom julematen blir det foruten julegaveutdeling også underholdning og overraskelser.

Unge bidragsytere

Pensjonistkoret i Verdal stiller opp, og det samme gjør tiendeklasseeleven Ronja Musum, som imponerte alle med sin stemmeprakt i avgangselevenes God hjul-forestilling sist uke.

– Vi opplever utrolig stor støtte til dette arrangementet. Næringslivet i Verdal har vært enestående. Lions-damene, sanitetslagene og pensjonistlagene fortjener også all mulig ros, sier Hege Anita Austad. Hun synes det er herlig å holde på når responsen er så god. Hennes egne barn skal hjelpe til, og Austad roser dessuten den trofaste unge hjelperen Svein Gjøran Gundersen, som atter en gang stiller opp.