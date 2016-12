Kommuner taper på statlige asylmottak

Det kommer fram i en ny rapport.

Kommuneorganisasjonen KS skriver i en pressemelding at tilskuddene må økes slik at kommunene får full dekning for arbeidet de gjør.

– I tillegg til å øke satsene generelt, mener vi at det også bør vurderes å endre vertskommunetilskuddet, slik at kommuner som mottar asylsøkere med behov for særlig kostnadskrevende tjenester innen barnevern og helse, får en egen kompensasjon for dette, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

Beregningsutvalget for kartlegging av kommunenes utgifter til flyktninger har sammenlignet tilskuddet fra Utlendingsdirektoratet med de reelle kostnadene kommunene har hatt. Det generelle tilskuddet dekket i gjennomsnitt 65 prosent av utgiftene.

Det er til dels store variasjoner både mellom kommunene og når det gjelder hvilke utgifter som dekkes, skriver ABC Nyheter. 62 prosent av utgiftene til grunnskole blir dekket, mens andelen for barnehager er 82 prosent. Geografisk spenner det fra 28 prosent dekning for Drammen kommune til 117 prosent – altså et overskudd på 17 prosent – for Bodø. Også Haugesund gikk i pluss, om enn med en liten margin. (©NTB)