Satte julerekord på Minsaas plass

Samtlige klassetrinn ved Ørmelen skole deltok torsdag morgen på den tradisjonsrike juletregangen i regi av skolen siste skoledag før juleferien slår inn. Men den vanlige juletregangen i gymsalen måtte i år flyttes på grunn av renoveringsarbeid.

- Da måtte vi bli kreative, og vi endte med å gå rundt juletreet på Minsaas plass istedet, sier rektor Birgit Bremer Mejdal ved Ørmelen skole fornøyd.

Rekordtre

Hun fulgte de om lag 300 elevene ved skolen, som sammen sang høyt til både "På låven sitter nissen" og "Deilig er jorden". Og det rundt skolens desidert største juletre noensinne.

- Ja, det er rekord, sier hun.

Barne- og ungdomsarbeider Monica Bjøru sang opp til gangen, akkompagnert av Einar Holmli på trekkspill. Sistnevnte er far til en av de ansatte ved skolen, og tok gladelig på seg den muntre spillejobben.

- Vi har jo ikke en gang rukket å øve sammen i forkant, men det gikk jo bra, sier duoen fornøyd.

Ga mersmak

Selv om juletregangen på Minsaas plass er en midlertidig løsning, innrømmer arrangørene ved skolen at det ga mersmak i grålysningen på morgenkvisten. Det gjorde det også for en håndfull tilskuere som strømmet til for å se hva som foregikk.

- Det har bare vært positivt knyttet til denne endringen i juleavslutningen, og det gikk bra med alt det praktiske og til og med været ble bra, sier Bremer Mejdal fornøyd idet elevene sendes vekk fra torget.