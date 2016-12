To lokale navn blant fylkesdirektørene

Prosjektleder og påtroppende fylkesrådmann, Odd Inge Mjøen, får med seg seks andre i ledergruppa for nye Trøndelag fylkeskommune:

Ledergruppa

– Ole Tronstad (59), assisterende fylkesrådmann

– Knut Aspås (48), direktør for økonomi og digitalisering

– Vegard Iversen (46) (opprinnelig fra Verdal), direktør for utdanning

– Karen Espelund (55), direktør for kultur

– Trude M. Nøst (47) (fra Ytterøy), direktør for plan og næring

– Erlend Solem (49), direktør for samferdsel

Rikelig erfaring

Vegard Iversen har vært fylkesopplæringssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune fra oktober 2012, og var tidligere rektor ved Steinkjer videregående skole.

Trude M. Nøst har vært fylkesutviklingssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune fra 1. august i fjor. Før det var hun kommunalsjef i Levanger kommune, og hun har også vært fylkesråd.

– Vi har fått en meget kompetent ledergruppe, som jeg er helt trygg på at vil arbeide for gode tjenestetilbud for Trøndelag i årene som kommer, sier Odd Inge Mjøen.