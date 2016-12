Tror på bonde-romantikk

– Jeg kan sitte lenge og snakke om landbrukspolitikk, men jeg er idealist og har trua, sier Eline Aarthun Wiersholm Lindemark.

Hun og ektemannen har kjøpt gård på det lille tettstedet Ise i Sarpsborg kommune i Østfold. Ise har 750 innbyggere og ligger omtrent ni kilometer øst for Sarpsborg sentrum. Sammen med sønn på åtte måneder og ektemannen bor hun på gården som har vært i ektemannens familie i 300 år.

Lever idyllisk

Eline er oppvokst på en gård som drev melkekyr på Munkeby. Men hun hadde ikke odel på gården. Det hadde heller ikke ektemannen.

–Jeg er nummer tre i rekke og han er også nummer tre, men vi fikk kjøpe gården som hans mor vokste opp på. Han er da nummer 18 i odelsrekka der. Gården ligger helt for seg selv ved skogen. Vi har det veldig idyllisk, synes vi, forteller Eline.

Nå jobber de med å bygge opp en sauebesetning på gården, som de har drevet i tre år.

–Vi bygger oss oppover, men foreløpig er vi begge nødt til å ha jobber i tillegg, sier Eline.

Selv er hun utdannet sosialarbeider, men jobber på Felleskjøpet i Rygge, som blir en halvtimes kjøring fra gården.

Jul i Munkeby

Hun var bare 16 da hun flyttet hjemmefra. Eline tok da med seg hesten og begynte på Tomb jordbruksskole (i dag Tomb videregående skole og landbruksstudier) i Råde kommune i Østfold.

–Jeg ville vel ha nye impulser, møte nye folk og prøve meg på egen hånd. Jeg har alltid vært interessert i landbruk, forteller Eline.

Siden har hun blitt i området, men kommer hjem til Levanger av og til i feriene.

–Jeg kom oftere før da jeg gikk skole. Da var jeg hjemme og stelte i fjøset når det var ferie. Det blir sjeldnere nå som jeg er i full jobb her. Men jeg er hjemme hver sommer og annenhver jul, sier Eline, som i år skal tilbringe jula på Munkeby.

Hva savner du fra Levanger?

–Det er ikke så lett å svare på. Jeg har ikke noe direkte savn ovenfor Levanger. Jeg savner familien min som bor i Levanger og gården hvor jeg vokste opp.

Hva savner du minst?

–Ikke så lett å svare på det heller. Det er vel ikke noe jeg savner minst. Jeg flyttet jo hjemmefra som 16-åring, og det føltes veldig riktig da. Jeg ønsket noen nye impulser og å prøve meg litt på egne ben. Jeg har aldri angret på det valget.

Hvordan holder du deg oppdatert på det som skjer i Levanger?

–Huff da, jeg holder meg ikke oppdatert. Blir bare overrasket hver gang jeg kommer hjem. Jeg blir overrasket over bygg som er satt opp eller revet, nye butikker eller nedlagte butikker eller en grusvei som har blitt asfaltert.

Ditt beste minne fra Levanger?

–Oi! Vanskelig å svare på. Jeg har hatt en veldig god oppvekst i Levanger. Og det blir vanskelig å trekke frem ett minne. Men jeg har masse gode minner fra gården, jeg var veldig heldig som fikk vokse opp med dyr.

Husker mange fine turer med hestene i skogen, sommer som vinter.

Jeg har også veldig mange gode minner fra de årene jeg stelte i kufjøset hjemme. Enten sammen med min gode barndomsvenninne eller med søskenbarnet mitt. Barndomsvenninnen min deler jeg for øvrig også mange gode minner med, vi hadde det mye moro sammen. Når jeg var liten var jeg også ofte med faren min når han skodde hest i Levanger og omegn, det har jeg mange gode minner fra. Jeg var en skikkelig pappajente, det er jeg vel egentlig fortsatt.

Hva skal til for at du bosetter deg i Levanger?

–Hehe! Vel, det skal veldig mye til for at jeg bosetter jeg i Levanger. Nå har vi slått rot på en gård i Varteig i Sarpsborg, og hele vårt nettverk er her nede.

Vi er så heldige å være mange unge bønder her omkring. Vi hjelper hverandre og har det mye moro sammen.

Det vil jeg nok ikke finne noe annet sted.