Levanger-trio skal forske på sørsamer

Det er i en blogg på Forskning.no at et av medlemmene i prosjektgruppa, Asbjørn Kolberg, forteller om prosjektet.

Tverrfaglig prosjekt

– Vi ønsker å finne svar på hvordan sørsamisk identitet har blitt forhandlet frem i ulike møter med majoritetskulturen, og hvordan både sørsamene og folk ellers har påvirket utviklingen, sier Kolberg.

Det tverrfaglige prosjektet, med både historiske, kulturelle og tekstlige innfallsvinker vil se på problemstillinger både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Prosjektgruppa samarbeider med mange ressurspersoner og institusjoner.

Historisk vedtak

Kolberg trekker ved starten av prosjektet frem et historisk vedtak fra Olje- og energidepartementet i november i år, der de nektet utbygging av Kalvvatnan vindkraftverk. NVE ga konsesjon for to år siden, men etter aksjoner fra sørsamer og naturvernere sa departementet nei, med sterk vekt på betydningen reindriften har for opprettholdelse og videreføring av den sårbare sørsamiske kulturen og språket.

– Det var første gang at språk og kultur ble vektlagt i en konsesjonssak av denne typen, påpeker Asbjørn Kolberg.

Trond Risto Nilssen er prosjektleder for gruppa, og dessuten er Leiv Sem også med i den. Alle tre har kontorsted på Røstad i Levanger som en del av Nord universitet.