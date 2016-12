Nå kan verdalingene gå elvepromenaden lyst i møte

I løpet av senhøsten har Verdal kommune ved uteavdelingen montert opp lysmaster langs elvepromenaden, fra Poltergeist-huset og helt bort til E6-brua. Det er en strekning på omlag 1600 meter.

I forkant av lysmast-oppsettingen er det gjort en del forsterkningsarbeid i skråningene og laget bedre drenering.

– Promenaden er dessuten rustet opp, for å forebygge utglidning. Alt for at innbyggerne i Verdal skal få en fin turopplevelse, sier Harry Halland på teknisk etat i Verdal kommune.

For flere enn hodelykt-løperne

Det brukes energieffektive led-lys i de nye lysmastene. Prosjektet er i sin helhet finansiert av kommunen selv, som har en pott til utbedring av gang- og sykkelveger, der promenaden langs Verdalselva er ett av prosjektene som er gjennomført.

– Dette er et tiltak som kommer veldig mange til gode. Det finnes de som har brukt elvepromenaden etter mørkets frembrudd med hodelykt, men folk flest får en langt bedre mulighet til å bruke det populære utfartsområdet nå, konstaterer Halland.

Han ser på forbedringen som noe som både fremmer trivsel, bolyst og helse.

– Vi har en så flott promenade, så det å legge til rette for bruk også når det ikke er lyst er vi veldig glade for å kunne gjøre, sier han.

Opprustning i Vinne også

Som om ikke belysning langs elvepromenaden er nok, så har kommunen også satt opp åtte lysmaster langs turstien i forlengelsen av gang- og sykkelvegen over Jamtlandsvegen i Vinne.

– Den strekningen brukes ofte som snarveg av folk fra Vinne på veg ned til Øra. I tillegg til lys, har vi også ryddet den litt gjengrodde stien slik at det skal gå an å brøyte og strø der, forteller Harry Halland.