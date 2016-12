RBK-toppene til ungdomsmesse

Over flere år har de to aktørene skapt en viktig og verdifull møteplass for næringslivet i regionen innen både privat og offentlig sektor.

Fremtidens Trøndelag

Næringslivsfrokostene de siste årene har vært preget av stort oppmøte og gode, spennende og dagsaktuelle foredragsholdere.

– 2017 blir intet unntak, fastslår Svein Kvarving i Levanger Næringsforum.

Han levner ingen tvil om at vårens tema, Fremtidens Trøndelag, er høyaktuelt og berører alle som driver næringsvirksomhet i regionen.

– Med foredragsholderne vi har fått på plass treffer vi blink. Her får vi næringsutvikling, toppidrett og trøndelagsutvikling på en gang, sier Kvarving.

Fire sterke navn

I tillegg til styreleder Ivar Koteng og daglig leder Tove Moe Dyrhaug fra Rosenborg Ballklub, står også den nye fylkesrådmannen for Trøndelag, Odd Inge Mjøen og SpareBank1 SMNs Arnstein Hellem på foredragsholderlista.

Eli Arnstad har oppdraget med å lede og binde sammen frokostseansen, før gjestene går over til å åpne fylkesmessa for ungdomsbedrifter i 2017.

– At man har mulighet til å besøke denne messa i etterkant av frokosten, gir en unik mulighet for næringslivet til å møte morgendagens gründere, sier Ingrid Dahl Furunes i Ungt Entreprenørskap Trøndelag.

Flere samarbeidspartnere

Fylkesmessa holdes årlig på Magneten kjøpesenter, som er en av aktørene bak næringslivsfrokosten. Andre som er med er Backlund restaurant, Levanger kommune, Nord universitet, SpareBank1 SMN, Berg eiendom, Levanger videregående skole og Ungt Entreprenørskap Trøndelag.