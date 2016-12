Skaffet barna masse ingeniørarbeid

Unge bygningsingeniører, arkitekter og konstruktører har fått et godt grunnlag for å la kreativiteten løpe fritt. Representanter fra Militære Veteraners Motorsykkelklubb troppet opp ved barneavdelingen på Sykehuset Levanger med et stort lass pakker. Og siden det er julaften, så kan vi vel røpe innholdet: Massevis av legoklosser.

– Vi ønsker å gjøre jula og sykehusoppholdet for barn så positivt som mulig, poengterer Terje Wågan i motorsykkelklubben. Avdelingsleder Randi Brenne Dreier er glad for gaven, og sier slike oppmuntringer gjør hverdagen enklere for de unge pasientene som på denne avdelingen spenner fra 0 til 18 år.