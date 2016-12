– Hva heter det Lise?

– Silkefuru og ilexbær!

Anette Salthammer var en mange kunder innom blomsterbutikken i Levanger sentrum julaften. Butikken stengte egentlig klokka tolv, men da Innherred var innom litt over stengetid, fortsatte kundene å strømme på.

Bordpynt

– Jeg skal bruke det til å pynte hjemme. Ha i fine vaser og pynte bordet. Spe på litt, forteller Salthammer fra Levanger. Hun kunne fortelle at hun var ferdig med julegavene. Bare pynten gjensto.

– Stresset av å være ute julaften?

– Nei, jeg er ferdig med alt, og har det på stell hjemme. Det er bare pynten som mangler, så jeg blir ikke stresset, sier Salthammer som begynte å kjenne litt på julestemningen.

– Det mangler snø, men litt julestemning har vi. Det lukter ribbe og kongerøkelse hjemme nå, så da er vi i gang, smiler hun.

Kanondag

Kristin Fjerdingen og Lise Skjerve ved Florine blomster hadde en travel julaften.

– Det er en kanondag på tre timer bare. Folk handler gave til andre, og blomster til bordet sitt, forteller Fjerdingen.

– Vi har stått på døgnet rundt for at det skal bli fint i heimene til folk, og for å få til nok dekorasjoner, forteller Lise Skjerve.

Julegaver fra øverste hylle

Litt lenger opp i gata, ved City parfymeri & Hudpleieklinikk, hadde butikkdriver Eli Sønsteby også hatt en travel julaften.

Eli Sønsteby hadde en travel julaften.

– I dag har det faktisk vært travelt, og det har det ikke brukt å være før om årene. Det er absolutt mest menn som er ute i dag. Noen har nok det som tradisjon å handle den ene julegaven dem har ansvaret for da. Da selger vi på øverste hylle. Dess nærmere jul, jo snillere blir du. Det er litt sånn, sier Sønsteby med et smil.

Den familiedrevne butikken har holdt det gående i over 50 år. Eli Sønsteby hadde ikke noe imot å være på jobb julaften.

– Det er koselig og det har jeg gjort i alle år, sier Sønsteby.