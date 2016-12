Savner ikke dårlige grusveier og teleløsning

– Jeg fikk huket tak i helseministeren midt i en travel juleavslutning. Når jeg sa hva det gjaldt, så var han ikke tung å be om å bli med på bildet.

Vigdis Rønning ler og prater om hverandre på telefonen fra Helse- og omsorgsdepartementet i Oslo. En forutsetning for å stille opp i disse spalter var at hun fikk skryte av jobben som HUNT i Levanger gjør, og ikke minst skal gjøre. I 2017 starter HUNT 4, og da mener Vigdis at så mange nordtrøndere som mulig bør stille sin kropp til disposisjon. Dermed var heller ikke Bent Høie tung å be, og ifølge Vigdis så ønsket også statsråden å understreke det viktige arbeidet som gjøres i trehusbyen.

Men det var Vigdis vi skulle snakke om. Tanta til Eldar, og fra den skiglade familien ved Movatnet i Skogn. De som har levd en stund vet jo at Vigdis selv har en flott skikarriere bak seg, men de fleste vet kanskje ikke at det var en bilkollisjon i Trondheim høsten 1979 som gjorde at karrieren kanskje ikke ble som ønsket.

–Ja, det ble nok det. På grunn av ulykken så kom jeg ikke til OL i 1980. Jeg ble plaget med stiv nakke og hodepine til tider, noe som gjorde at jeg ikke kunne trene som mye som jeg måtte.

Dermed gikk landslagsplassen fløyten på vårparten i 1980. Vigdis fortsatt på habilt nivå noen år til, men da ble studiene ved idrettshøyskolen i fokus. Likevel kunne hun avslutte karrieren med stafettgull for Bjerke i 1984 – blant annet på lag med Anette Bøe.

I dag er Vigdis fagdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet i Folkehelseavdelingen. Hun skal bidra til at vi kommer oss opp av godstolen og trimmer litt mer enn vi gjør i dag.

–Ja, mange av oss sitter for mye stille. Det gjelder spesielt for de unge. Flere av dem burde rørt seg litt mer hver dag.

Dette er tydelig et fagfelt som engasjerer 56-modellen. For dem som husker tilbake så ledet hun også prosjektet som het «Folk i form til OL». Dette startet i 1989, og sluttet med OL på Lillehammer. Den gang var hun ansatt i idrettsforbundet.

Nå bor hun på Fagerborg i Oslo, midt mellom Bislett stadion og NRK-bygget på Marienlyst. Og selv om kjærligheten til barndommens trakter er stor, så kan mye tyde på at hovedstaden blir tilholdssted fortsatt noen år.

Hva savner du fra Levanger?

–Å, det kan være mye det. Jeg savner folket og den direkte og åpne væremåten. Og så trønderdialekten. Ingen er så fin som den. Jeg er stolt over å være fra Levanger. Kommunen er gunstig plassert midt i hjertet av Trøndelag.

Hva savner du minst?

–Dårlige grusveier og teleløsning om våren. Så vidt jeg vet så kom det ikke fast dekke til Movatnet før i 2014. Det tror jeg nok var en milepæl for dem som bor i området.

Hvordan holder du deg oppdatert på det som skjer i Levanger?

–Jeg hadde Levanger-Avisa i mange år, men sluttet da det ble Innherred. Nå hører jeg hva du sier, så må jeg vel bli abonnent igjen. Jeg snakker ofte med søsken og foreldre som bor i distriktet. I tillegg er jeg vel også hjemme ganske ofte. Julaften ble feiret i generasjonsboligen hos mamma og pappa på hjemgården. Facebook er også en flott måte å holde kontakt med gamle skole- og idrettsvenner.

Ditt beste minne fra Levanger?

–Vi var jo en aktiv familie, så alle turene ut i naturen enten det var trening eller rekreasjon. Jeg brukte Stokkvola ofte treningsområde da jeg var aktiv. Det har vært mange hardøkter opp der. Derfor må jeg en tur opp dit de gangene jeg er hjemme. Det er jo også flott at det har blitt tilrettelagt for alle med en kjempefin turveg helt til topps.

Hva skal til for at du bosetter deg i Levanger?

–Nå har jeg bodd i Oslo i 36 år og trives godt, så det skjer nok ikke med det første, men kanskje hvis dere en gang kan tilby en god eldreomsorg så skal jeg vurdere det. Jeg håper uansett det blir en stund til det blir aktuelt.