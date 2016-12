Brann i bolighus i Leksdalen

Like før klokka tolv 1. juledag meldes det om brann i et hus i Leksdalen i Verdal.

– Vi rykker ut til et boligfelt i Verdal. Meldinga går ut på at det er brann i en bolig i et boligfelt, og vi er på vei dit for å få oversikt og kontroll. Vi er ikke kommet fram ennå, forteller operatør Vegard Håskjold ved 110-sentralen i Namsos til Innherred like før klokka tolv.

Politiet melder på Twitter i tolv-tida at alle personer i huset skal være ute, men at noen har fått i seg røyk.

Åpne flammer

Like etter klokka tolv kan politiet melde at det slår åpne flammer gjennom taket på huset.

Litt over en halv time seinere, klokka 12.40, opplyses det at brannvesenet har kontroll på stedet, og at de driver med etterslukning.

– To personer blir med til Sykehuset Levanger for sjekk, opplyser politiet på Twitter.

De skal ha fått i seg røyk, og det er årsaken til at de blir sjekket på sykehuset. Det skal ha vært fem personer i boligen da brønnen brøt ut.

Det var mannskaper både fra Verdal og Levanger som rykket ut til brannen i Leksdal.