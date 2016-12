Huseier: – Fikk ut folkene og det som har affeksjonsverdi

På formiddagen 1. juledag brøt det ut brann i en enebolig i Lundskammen i Leksdalen i Verdal.

Brann i bolighus i Leksdalen Brannen brøt gjennom taket.

Fikk ut personene i huset

Det bor fire personer i huset, og flere personer var i huset da det begynte å brenne. Huseier opplyser at det til sammen var snakk om seks personer.

– Jeg fikk ut alle folkene, så tok jeg med harddisker, datamaskiner og maleri ut. Det som har affeksjonsverdi, forteller huseieren.

Han var selv uskadd, men to personer ble tatt til sykehuset etter å ha pustet inn røyk. Huseieren forteller at han bor i huset sammen med kone og to barn.

Huseier forteller at brannen ser ut til å ha oppstått i inngangspartiet.

– Jeg vet egentlig ikke mye, men det ser ut som det var i førsteetasjen at det begynte, sier han.

Får god støtte

Huset ligger i et nokså tettbebygd boligfelt i Leksdalen.

Huseieren forteller om god støtte fra de rundt, og at de vil få hjelp framover.

– Det er mye gode naboer og folk som støtter opp. Vi har slekt og venner rundt, så det går bra, sier huseieren.