Setter strek for innspillsgrupper

Verdal kommune sendte i forrige uke brev til oppnevnt referansegruppe og styringsgruppe som har vært koblet på i arbeidet med det som skulle bli Nye Ørmelen bo- og helsetun.

Går for nytt og stort hus

Blant dem som har vært involvert er flere pensjonistlag i kommunen, Eldrerådet og Pårørendeforeningen.

Grunnen til at gruppene avvikles, er fordi kommunen nå ser for seg å bygge et stort helsehus i stedet. Det skal samle det meste av tjenester.

«I forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan 2017-2020, er det fattet vedtak om at det skal utredes en samordning og samlokalisering av institusjonsplasser, omsorgsboliger og andre helse- og omsorgsfunksjoner.», skriver kommunalsjef for helse og velferd i Verdal kommune, Anne Kari Haugdal.

Skal lage nye grupper

Hun skriver at rådmannen arbeider med å oppnevne ny styrings- og referansegruppe i lys av kommunestyrets vedtak.