Fortsatt uviss brannårsak

Søndag, første juledag, oppsto det en brann i enebolig i Lundskammen i Leksdalen. I huset bodde det fire personer, men det var seks personer der da brannen brøt ut. Ingen kom til skade under brannen, da huseieren rakk å få ut alle folkene før noe mer dramatisk oppsto. To personer måtte til sykehus for å ha pustet inn røyk, ellers slapp alle fra brannen uskadd. Huseieren rakk også å få ut ting med affeksjonsverdi, som harddisker, datamaskiner og maleri.

Huseieren fortalte Innherred at brannen antakelig oppsto i inngangspartiet i førsteetasjen. Politiet sa, like etter brannen var slukket, at det var for tidlig å si noe om årsaken til brannen.

Den samme beskjeden fikk avisa da vi ringte politiet mandag morgen.

Har begynt med avhør

– Det er for tidlig å konkludere med noe. Først må vi foreta en undersøkelse med kriminaltekniker, så kan vi si noe om årsaken. Kriminalteknikeren skal være på stedet tirsdag, forteller operasjonsleder Ole Tuset i Nord-Trøndelag politidistrikt.

– Er det noen indikasjoner på hva som kan være årsaken, da?

– Det blir nok vanskelig for meg å si noe om sånn i etterkant, svarer Tuset.

Politiet har også begynt med vitneavhør i saken.

– Vi har avhørt ett vitne så langt, og vi har flere på blokka, opplyser Tuset.