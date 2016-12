I dag er du velkommen inn i stuggu

Her er det skiføre! Sjekk ut vår oversikt over hvor det er skiføre på Innherred.

– Når det er såpass lite snø i bygda, tenkte vi at vi skulle hive oss på og holde åpent i dag. Vi så det var bra med folk i går også, forteller eier og driver av Skallstuggu, Christian Green, til Innherred mandag morgen.

– Jeg tror det vil være artig for barnefamiliene å komme seg ut og ake litt, legger han til.De holder nemlig åpent i dag, 2. juledag, fra klokken tolv til tretiden.

Det kunngjorde Skallstuggu på sin Facebook-side så sent som søndag. Og snømangelen i bygda som Green snakker om, har de ikke der oppe.

– Vi har vel 30-40 centimeter med snø her, anslår han.

Varsler om åpen hytte på Facebook

I dag er det Green selv, samt hans far og hans sønn, som sørger for å få hjulene til å gå rundt i Skallstuggu. De kan by på både vafler, kakao og pølse, blant annet – men ikke middagsmat. Utendørs skal det også være topp forhold for langrenn og aking, melder de på Skallstuggus Facebook-side. Hvor mange som møter opp, er ifølge Green veldig avhengig av værforholdet.

– Det kan bli styggmye folk, eller veldig få. Jeg vet ikke. Det spørs hvordan været er nede i bygda, sier Green.Til vanlig har Skallstuggu bare åpent på søndager, men det hender seg de åpner ved andre tilfeller også – som i dag. Hvor mange flere sjanser det blir til å besøke hytten i løpet av romjula, er heller ikke fastslått riktig enda.

– Vi får se litt hvordan været utvikler seg. Vi har også litt bemanningsproblemer nå for tiden, de fleste vil jo ha litt fri i jula. Men om det er vær til det, og vi er ledig, så kan det hende, sier Green.

– Og vi skal varsle fra på Facebook om når vi holder åpent, bemerker han.