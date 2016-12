"Urd" kommer ikke på besøk

I store deler av Norge er det meldt ekstremvarsel grunnet uværet som har fått navnet "Urd". Allerede har uværet fått herjet en god del i de sørlige fylkene i vårt langstrakte land. Her på Verdal og Levanger blir det derimot lite til uvær å spore.

Verdals værvarsel de neste førtiåtte timene ser slik ut:

Levangers værvarsel for de neste to dagene ser ut som dette:

I stede for å frykte uværet kan Innherredsbyggen heller vurdere å planlegge morgendagens skitur. Vi har laget en oversikt over hvor det er skiføre for øyeblikket: