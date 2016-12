Avisbud fikk overlevert gode nyheter

Rundt klokka ni tirsdag kveld fikk politiet melding om en observasjon av en bil som var meldt stjålet.

– Det var en bil som var stjålet på Straumen (i Inderøy) som ble gjenfunnet bak Ørmelen skole i Verdal. Hvis noen har sett hvordan bilen kom til Ørmelen skole, så er vi interessert i å høre om det, forteller operasjonsleder Lars Letnes i politiet i Nord-Trøndelag.

Det var like etter klokka 02.00 natt til tirsdag at politiet fikk melding om et avisbud som hadde blitt frastjålet en varebil i Inderøy. Mens vedkommende var i ferd med å laste inn ferske aviser, hoppet en person inn i bilen, og forsvant med den, skriver Trønder-Avisa.