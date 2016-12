Går igang med arbeid for nye garasjer

15. desember meldte kommunen at arbeidet med ny reguleringsplan for et område i Jernbanegata starter opp.

Området under planlegges regulert for parkering og garasjeanlegg.

Levanger kommune ønsker å frigjøre plassen der den mye omtalte garasjerekka i Jernbanegata ligger. Da med tanke på framtidig avlastningsvei.

Kommunen tilbyr nå 22 eiere av til sammen 32 garasjeplasser plass til ny garasje i området ned mot Levangerelva, og mot slakteriet.

Frist for å komme med innspill er 15. januar. Les kunngjøring her.