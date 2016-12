Hele Norges kjendiskatt sendte pakkene til Verdal

Tre år gamle Jesperpus fra Hedmark er landets mest kjente katt, med egen blogg og over 62.000 følgere på Facebook.

Den firbeinte sjarmøren har også fått egen bok og kalender for 2017, der inntektene går til å støtte Dyrebeskyttelsens lokale avdelinger. Nå i jula ville pusen også gjøre ektra stas på Kattehotellet Innherred i Verdal.

Julegave til Verdal

Onsdag kunne driver Kjell Karlsson hente en stor julegave på Posten, fylt av en drøss med pakker.

– En veldig hyggelig overraskelse, sier Karlsson til Innherred.no.

I pakkene var det litt julegodt og en rekke leker til kattene, som kattehotelldriveren etter beste evne har fordelt på både gjester og hjemløse på hotellet.

Fullt hus

Han fikk også en av de flotte kalenderne til å pynte opp med på veggen.

– Jeg har noenogseksti katter her nå, og det var litt av et liv da jeg åpnet den store gaven. Heldigvis var mange av kattene ute da, hvis ikke kunne det blitt opptøyer, spøker Karlsson.

Lekene har også en spesiell lukt som gjør kattene ekstra virile.

Spesielt hotell

Kjell Karlsson opplever at katter fra langt utenfor Verdal og Innherreds grenser vil tilbringe ferien på kattehotellet hans. Jula i år var fullbooket allerede i oktober. Det finnes mange kattehotell rundt omkring, men bare tilbudet i Verdal er et kombinert hotell og sted for omplassering av katter. Det er også unikt ved at kattene her får lov til å gå fritt rundt omkring.

– På den måten sosialiseres og trives kattene enda bedre. Det som skiller oss fra resten kan være årsaken til at det kommer katter hit på ferie fra fjern og nær, og at vi ble valgt ut til å få så mange flotte julegaver fra Jesperpus, tror Kjell Karlsson.

Håper på rolig feiring

Jesperpus håper på Facebook-siden sin at kattene hos Kjell Karlsson koser seg masse i jula, og det gjelder nok i Verdal som alle andre steder oppfordringen til naboer og alle andre om å ta hensyn under nyttårsfeiringen.

– Katter og alle andre dyr kan ha sterke og ulike reaksjoner på fyrverkeri. La de få et stille sted om de ønsker det, og finn frem noe som de kan leke med, slik at de holder seg opptatt hvis det bråker mye utenfor. Trekk for gardiner og sett på litt rolig musikk, oppfordrer hele Norges kjendiskatt.