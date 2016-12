Hjemløse ga varme til Birgit

Birgit Skarstein er torsdag 29. desember intervjuet av Aftenposten. På sportssidene forteller Skarstein blant annet om deltakelsen i Paralympics OL i Rio de Janeiro.

Ambisjonene hadde vært store med mål om pallplass i roing. Det ble en fjerdeplass. Dette bar en nedtur og ga henne en følelse dagen derpå som hun ikke hadde kjent før, etter å ha konkurrert i internasjonalt i flere år.

–Innsatsen var sterk, men 4-plassen var en skuffelse, forteller Skarstein som også innrømmer at det kom noen tårer.

–Man må åpne for at det er følelser knyttet til resultatet i etterkant, når det bare er arbeidsoppgaver i hodet fram til konkurransen er over.

Hun forteller videre om noe som fikk henne til å skifte fokus og få bort tomheten. En kokk, som hun var blitt kjent med under World Economic Forum i Davos, driver et prosjekt i Rio. Det veldedige prosjektet går ut på å lage retter av overskuddsmat fra lokale butikker. Maten serveres til hjemløse.

I en uke var Birgit på dette senteret, og det gjorde sterkt inntrykk.

–De ga meg så mye, perspektivene derifra var verdifulle. De hjemløse er nederst på rangstiden, og disse var transvestitter, forteller Skarstein til avisa.

En av de hjemløse ga en gave til OL-deltakeren fra Levanger, i form av et dikt. Det ble spontant lest opp for henne.

–Det var stort, sier Skarstein til Aftenposten.